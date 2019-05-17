ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عفت السادات: روح حرب أكتوبر ستظل معنا على طول المدى والمسيرة

الجمعة 17/مايو/2019 - 02:06 ص
عفت السادات: روح حرب أكتوبر ستظل معنا على طول المدى والمسيرة
اللواء أركان حرب عفت السادات
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال اللواء أركان حرب عفت السادات، إن الأعداء قالوا في مذكراتهم إن المصريين تدربوا على المهام القتالية مئات المرات ووصلوا إلى مرحلة الاحتراف والإجادة.

وأكد "السادات"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الشارع السكندري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء الخميس، أن الجيل الذي حارب في حرب أكتوب فخر لمصر وللعرب والإسلام.

وتابع: "روح حرب أكتوبر ستظل معنا على طول المدى والمسيرة"، مؤكدًا أن مصر دولة لها ثقل ووزن وتستحق الاحترام.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية