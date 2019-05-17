عفت السادات: روح حرب أكتوبر ستظل معنا على طول المدى والمسيرة

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قال اللواء أركان حرب عفت السادات، إن الأعداء قالوا في مذكراتهم إن المصريين تدربوا على المهام القتالية مئات المرات ووصلوا إلى مرحلة الاحتراف والإجادة.



وأكد "السادات"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الشارع السكندري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء الخميس، أن الجيل الذي حارب في حرب أكتوب فخر لمصر وللعرب والإسلام.



وتابع: "روح حرب أكتوبر ستظل معنا على طول المدى والمسيرة"، مؤكدًا أن مصر دولة لها ثقل ووزن وتستحق الاحترام.

