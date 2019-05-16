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واشنطن تؤكد اعتقال أربعة من مؤيدي مادورو في سفارة فنزويلا

الخميس 16/مايو/2019 - 11:45 م
واشنطن تؤكد اعتقال أربعة من مؤيدي مادورو في سفارة فنزويلا
نيكولاس مادورو
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وكالات
 
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، اعتقال أربعة محتجين من مؤيدي حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالسفارة الفنزويلية بواشنطن.

ووفقًا لكودي بينك، مجموعة تمثل المحتجين، فقد دخل الضباط السفارة الفنزويلية وأخرجوا أربعة أفراد، هم آخر من تبقى من مجموعة من مؤيدي مادورو ظلوا بالسفارة على مدى أسابيع.

وقالت مجموعة كودى بينك، في موقعها على الإنترنت، كان الأفراد الأربعة، الذين يطلقون على أنفسهم «حماة السفارة» يعملون ويقيمون بالسفارة بناءً على موافقة من الحكومة الفنزويلية المنتخبة، مشيرة إلى أنهم كانوا بالسفارة لحمايتها من المؤيدين اليمينيين لزعيم المعارضة خوان جوايدو.

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