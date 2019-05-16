نجيب ساويرس يصالح بشرى ومحمد رمضان (صور)



كشفت الفنانة بشرى عن صلحها مع الفنان محمد رمضان برعاية رجل الأعمال نجيب ساويرس، نافية وجود أي خلاق بينهما، وأن ما حدث كان تنافس فني والأهم سعادة الجمهور.



ونشرت "بشرى" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورتين تجمعها برجل الأعمال نجيب ساويرس والفنان محمد رمضان، وكتبت: "بشرة خير عشان رمضان كريم و كل سنة و كلنا طيبين و شكرا لكل من سعى و اولهم المهندس نجيب ساويرس اول واحد قال عايز يصالحنا بس الحقيقة ان مفيش خلاف و ده تنافس فنى ليس إلا و الأهم سعادة الجمهور....وان شاء الله بعد كدة نشتغل مع بعض مش نتبارز بالاغانى بس.....".



