ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجيب ساويرس يصالح بشرى ومحمد رمضان (صور)

الخميس 16/مايو/2019 - 11:40 م
نجيب ساويرس يصالح بشرى ومحمد رمضان (صور)
نجيب ساويرس يصالح بشرى ومحمد رمضان
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements

كشفت الفنانة بشرى عن صلحها مع الفنان محمد رمضان برعاية رجل الأعمال نجيب ساويرس، نافية وجود أي خلاق بينهما، وأن ما حدث كان تنافس فني والأهم سعادة الجمهور.


ونشرت "بشرى" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورتين تجمعها برجل الأعمال نجيب ساويرس والفنان محمد رمضان، وكتبت: "بشرة خير عشان رمضان كريم و كل سنة و كلنا طيبين و شكرا لكل من سعى و اولهم المهندس نجيب ساويرس اول واحد قال عايز يصالحنا بس الحقيقة ان مفيش خلاف و ده تنافس فنى ليس إلا و الأهم سعادة الجمهور....وان شاء الله بعد كدة نشتغل مع بعض مش نتبارز بالاغانى بس.....".



وكان الخلاف بين الفنانين بدأ مع طرح بشرى أغنية "كوبرا" التي هاجمت فيها محمد رمضان وانتقدت تباهيه بممتلكاته الشخصية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية