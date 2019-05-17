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عاجل.. نشوب مشاجرة دامية بالأسلحة النارية بجوار مترو فيصل

الجمعة 17/مايو/2019 - 12:22 ص
عاجل.. نشوب مشاجرة دامية بالأسلحة النارية بجوار مترو فيصل
مديرية أمن الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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سيطرت حالة من الذعر والخوف، على أهالي شارع فيصل، عقب نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية، بجوار محطة مترو فيصل، دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأنه نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بجوار محطة مترو فيصل، وأطلق أحد طرفي المشاجرة أعيرة نارية على الطرف الأخر، وتبادلا تراشق الزجاجات.

وأوضح أن قوة أمنية انتقلت لمكان البلاغ برئاسة العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، للسيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، ومعرفة سبب نشوبها للوقوف على ملابسات الواقعة.
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