بعد تتويج النصر.. تعرف على هدافي الدوري السعودي

أسدل الستار على منافسات الدوري السعودي موسم 2018/2019 والذي توج به النصر برصيد 70 نقطة بعد منافسة شرسة مع الهلال صاحب المركز الثاني طوال موسم كامل.





تنافس لاعبو الدوري طوال الموسم على لقب هداف الدوري الذي تمكن عبد الرازق حمد الله نجم النصر من خطفه برصيد 34 هدف.





ويرصد الفجر الرياضي هدافو الدوري السعودي عقب نهاية الموسم :-





1 - عبد الرازق حمد الله ( النصر - 34 هدف)

2 - ليندر تاوامبا ( التعاون - 21 هدف)

3 - بافيتيمبي جوميز ( الهلال - 20 هدف)

4 - عمر السومة ( الأهلي - 19 هدف)

5 - دجانيني تافاريس ( الأهلي - 19 هدف)

6 - صالح الشهري ( الرائد - 16 هدف)

7 - دانيلو مورينو اسبريليا ( الفيحاء - 15 هدف)

8 - كريستيان جوانكا ( الاتفاق - 14 هدف)

9 - عبد الفتاح آدم ( التعاون - 12 هدف)

10 - فهد مساعد المولد ( الاتحاد - 11 هدف)