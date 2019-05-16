البورصة المصرية تفقد 15.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الثالث من مايو (إنفوجراف)

خسرت البورصة المصرية نحو 15.3 مليارات جنيه، خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو، والذي خسرت فيه البورصة علي مدار 3 جلسات في مقابل أرباح خلال جلستين فقط





وأنهت البورصة تعاملات الأحد الماضي محققة أرباح بـ 2.9 مليار جنيه حيث إرتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.44%، فيما خسرت البورصة يوم الأثنين نحو 7 مليارات وأغلق مؤشرها عند مستوي 13905 نقطة.





وصعدت مؤشرات البورصة مرة أخري يوم الثلاثاء وصعد المؤشر الرئيسي بنسب 0.85% وربحت نحو 5.6 مليار جنيه ، وتخلت البورصة عن المكاسب خلال يومي الأربعاء والخميس والذي فقد فيها رأس المال السوقي نحو 10 مليار جنيه و 6.8 مليار جنيه علي التوالي .





الأحد : : ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 14122 نقطة.





الأثنين :تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 13905 نقطة.





الثلاثاء :ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14024 نقطة.





الأربعاء : تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 13809 نقطة.





الخميس : تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 13659 نقطة.