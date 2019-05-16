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البورصة المصرية تفقد 15.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الثالث من مايو (إنفوجراف)

الخميس 16/مايو/2019 - 11:22 م
البورصة المصرية تفقد 15.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الثالث من مايو (إنفوجراف)
البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
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خسرت البورصة المصرية نحو 15.3 مليارات جنيه، خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو، والذي خسرت فيه البورصة علي مدار 3 جلسات في مقابل أرباح خلال جلستين فقط  

وأنهت البورصة تعاملات الأحد الماضي  محققة أرباح  بـ 2.9 مليار جنيه حيث إرتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.44%،  فيما خسرت البورصة يوم الأثنين نحو 7 مليارات وأغلق مؤشرها عند مستوي 13905 نقطة.

وصعدت مؤشرات البورصة مرة أخري يوم الثلاثاء وصعد المؤشر الرئيسي بنسب 0.85% وربحت نحو 5.6 مليار جنيه ، وتخلت البورصة عن المكاسب خلال يومي الأربعاء والخميس والذي فقد فيها رأس المال السوقي نحو 10 مليار جنيه و 6.8 مليار جنيه علي التوالي .

الأحد : : ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 14122 نقطة.

الأثنين :تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 13905 نقطة.

الثلاثاء :ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14024 نقطة.

الأربعاء : تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة  1.53% ليغلق عند مستوى 13809 نقطة.

الخميس : تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة  1.08% ليغلق عند مستوى 13659 نقطة.
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