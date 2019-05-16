وزير الشؤون الثقافية التونسي يدعو الفاعلين إلى الاستفادة من البرامج الوطنية للثقافة (صور)
الخميس 16/مايو/2019 - 11:21 م
سعد نبيل
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في نطاق مواكبة زيارة السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى ولاية "جندوبة"، بتونس، صباح اليوم 16 مايو، أشرف وزير الشؤون الثقافية التونسي محمد زين العابدين على جلسة عمل بمركز الفنون الدرامية والركحية بولاية جندوبة خصصت لمتابعة العمل الثقافي المسرحي بالجهة بمشاركة عدد من الفاعلين الثقافيين وممثلين عن المجتمع المدني.
واطلع الوزير على سير عمل المركز الفنون الدرامية والركحية بجندوبة وأبرز إشكالياته المالية والتقنية والبشرية.
وشدد على ضرورة تعزيز العمل الدرامي والمسرحي بجندوبة والارتقاء به وذلك لما تتميز به هذه الجهة من خصوصيات تاريخية وحضارية وتراثية عريقة من خلال العمل التشاركي وتظافر جهود كل العاملين في القطاع.
كما دعا وزير الشؤون الثقافية كل الفاعلين الثقافيين بولاية جندوبة إلى الاستفادة بكل أُطر التمويل التي تتيحها الوزارة على غرار البرامج الوطنية للثقافة "مدن الفنون" و"مدن الحضارات" و"مدن الآداب والكتاب" وصندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني.
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