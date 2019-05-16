جامعة "المؤسس" ترصد ظهور بقعة شمسية سوداء
الخميس 16/مايو/2019 - 11:13 م
الفجر السعودي
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التقط المرصد الشمسي بقسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، صورة لقرص الشمس عن طريق التلسكوب الشمسي المستخدم لمرشح خط الهيدروجين الطيفي "اتش ألفا"، إذ ظهرت بقعة شمسية سوداء تقل درجة حرارتها المطلقة عن متوسط درجة حرارة سطح الشمس المطلقة بنحو ألفي درجة بسبب حركة النشاط الشمسي الحالية في الشمس.
وقال رئيس القسم الدكتور حسن عسيري، إن الصورة الملتقطة أظهرت مجموعة من التفاصيل الدقيقة للطبقة الملونة لقرص الشمس المعروفة باسم "الكروموسفير" منها أن البقعة الشمسية التي التقطت تحمل الرقم 2741 بلونها الداكن الناتج عن نقصان في درجة حرارتها بما يعادل 2000 درجة مطلقة عن درجة حرارة سطح الشمس التي تبلغ في المتوسط 6000 درجة مطلقة وهي تختلف عن درجة حرارة باطن الشمس التي تبلغ أكثر من 15 مليون درجة مطلقة.
وأضاف، إن شدة المجال المغناطيسي للبقع الشمسية التي تظهر من وقت إلى آخر تزداد بمقدار 1000 جاوس عن شدة المجال المغناطيسي المتوسط لسطح الشمس، وهو أحد أسباب ظهور البقع الشمسية بلونها الداكن.
وقال رئيس القسم الدكتور حسن عسيري، إن الصورة الملتقطة أظهرت مجموعة من التفاصيل الدقيقة للطبقة الملونة لقرص الشمس المعروفة باسم "الكروموسفير" منها أن البقعة الشمسية التي التقطت تحمل الرقم 2741 بلونها الداكن الناتج عن نقصان في درجة حرارتها بما يعادل 2000 درجة مطلقة عن درجة حرارة سطح الشمس التي تبلغ في المتوسط 6000 درجة مطلقة وهي تختلف عن درجة حرارة باطن الشمس التي تبلغ أكثر من 15 مليون درجة مطلقة.
وأضاف، إن شدة المجال المغناطيسي للبقع الشمسية التي تظهر من وقت إلى آخر تزداد بمقدار 1000 جاوس عن شدة المجال المغناطيسي المتوسط لسطح الشمس، وهو أحد أسباب ظهور البقع الشمسية بلونها الداكن.
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