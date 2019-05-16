دي روسي يفضح روما ويكشف السر الأمريكي لرحيله

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تفاصيل جديدة عما دار خلف الكواليس قبل إعلان دانييلي دي روسي قائد روما رحيله عن الفريق الموسم الجاري.









ونشر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي مقطع صوتي لروسي كان قد أرسله لعدد من المقربين وانتشر بعد ذلك على مواقع التواصل الإجتماعي.









وكشف الموقع الإيطالي عن أن دي روسي دافع عن العاملين بمقر النادي والمسئولين عن المكتب الإعلامي موضحاً أنهم يحبون النادي ولا ذنب لهم في هذا القرار الصادم.









وأفاد الموقع الإيطالي بأن روسي أخبر إدارة النادي مازحاً أنه مستعد لقبول عقد بمقابل مادي رمزي لكنه كان سيفعل ذلك بدافع حبه لروما لكن مخاوف الإدارة كانت من حالته البدنية لكنه عرض أن يتم تجديد عقده وأن يحصل على مقابل يبلغ 100 ألف يورو في حالة مشاركته في مباراة فقط وإن لم يشارك فلن يحصل على أي شيء.









وذكر الموقع الإيطالي أنه بعد عام كامل دون الحديث عن تجديد العقد اتصل جيمس بالوتا رئيس النادي بدي روسي ليخبره بموافقتهم على منحه عقد جديد بالشروط السابقة لكن لاعب الوسط المخضرم رفض ذلك بسبب كرامته الشخصية.









وأشار الموقع الإيطالي إلى أن دي روسي أكد أن قرار إجباره على الرحيل جاء من مدينة بوسطن الأمريكية حيث مقر إقامة بالوتا وليست العاصمة الإيطالية روما حيث ينتمي النادي.











