نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي يشارك في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، السعودية تتهم إيران رسمياً بالهجوم على محطتي النفط، وترامب يبلغ وزير دفاعه بعدم رغبته خوض حرب مع إيران

وزير التنمية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال تطوير ساحة مسجد السيدة زينب‎

قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بجولة مفاجئة بميدان السيدة زينب تفقدا خلالها أعمال تطوير ساحة مسجد السيدة زينب التي تم تطويرها ورفع كفائتها بالتنسيق ما بين محافظة القاهرة ووزارة الأوقاف والمجتمع المدني ممثلاً في رجال الأعمال الوطنيين.

السيسي يشارك فى حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة؛ بمناسبة ذكري انتصارات العاشر من رمضان.

ترامب يبلغ وزير دفاعه بعدم رغبته خوض حرب مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يأمل ألا تكون الولايات المتحدة في طريقها إلى حرب مع إيران.

السعودية تتهم إيران رسمياً بالهجوم على محطتي النفط

اتهم الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي يوم الخميس إيران بتوجيه أوامر الهجوم على محطتين سعوديتين لضخ النفط الذي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المسؤولية عنه.

مقتل وإصابة 30 مدنيًا في هجوم صاروخي على مخيم النيرب قرب حلب

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن عشرة مدنيين قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم صاروخي على مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة حلب السورية.