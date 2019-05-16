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yalla شغال ث مباشر يلا شوت kora hd بث مباشر النصر والباطن كورة لايف كورة ستار بث مباشر النصر والباطن

الخميس 16/مايو/2019 - 10:54 م
yalla شغال ث مباشر يلا شوت kora hd بث مباشر النصر والباطن كورة لايف كورة ستار بث مباشر النصر والباطن
النصر والباطن
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yalla شغال ث مباشر يلا شوت kora hd بث مباشر النصر والباطن كورة لايف كورة ستار بث مباشر النصر والباطن
يستعد نادي النصر لخوض مباراة قوية ضد الباطن مساء اليوم الخميس ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
yalla شغال ث مباشر يلا شوت kora hd بث مباشر النصر والباطن كورة لايف كورة ستار بث مباشر النصر والباطن

ويلتقي نادي النصر مع الباطن على ملعب المك فهد الدولي مساء الخميس في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة و10:30 بتوقيت مكة المكرمة و11:30 بتوقيت دولة الإمارات.
yalla شغال ث مباشر يلا شوت kora hd بث مباشر النصر والباطن كورة لايف كورة ستار بث مباشر النصر والباطن

ويحتل نادي النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 67 نقطة بينما الباطن بالمركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة وقد هبط رسمياً لدوري الدرجة الأولى.
yalla شغال ث مباشر يلا شوت kora hd بث مباشر النصر والباطن كورة لايف كورة ستار بث مباشر النصر والباطن

فيما يسعى النصر لحصد الثلاث نقاط من أجل التتويج بلقب الدوري السعودي رسمياً لأن أي نتيجة أخرى سواء التعادل أو الخسارة سيكون في صالح الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة.
yalla شغال ث مباشر يلا شوت kora hd بث مباشر النصر والباطن كورة لايف كورة ستار بث مباشر النصر والباطن
وستكون مباراة النصر مع الباطن في الدوري السعودي للمحترفين مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة السعودية الرياضية 1 HD ودوري بلس 1 HD وسيعلق عليها فهد العتيبي (KSA) + عيسى الحربين (Dawri).
ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة النصر والباطن في الدوري عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر بدون تقطيع.


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