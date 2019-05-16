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دون تقطيع للجوال الشوط الثاني FILMAL3b النصر ضد الباطن بث مباشر أعصار ألأصفر الثاني

الخميس 16/مايو/2019 - 10:57 م
دون تقطيع للجوال الشوط الثاني FILMAL3b النصر ضد الباطن بث مباشر أعصار ألأصفر الثاني
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يلا شوت بث مباشر مباراة النصر والباطن دوري بلس الاسطورة Yalla shoot كورة ستار كورة اونلاين النصر والباطن  بث مباشر رابط دوري بلس الاسطورة livehd7 يلا شوت حصري توداي مباراة النصر اليوم بث مباشر  الريان،  تتعلق أمال جمهور الهلال بمدربهم السابق سيبيريا المدير الفني الحالي لفريق الباطن خصم النصر في مباراة اليوم لمنحهم بطولة الدوري، حيث ينتظر الزعيم تعثر النصر  في حال فوزه على الشباب للتتويج باللقب.

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