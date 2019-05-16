فيس بوك تحذف 265 حساباً مزيفاً مرتبطاً بإسرائيل

قالت شركة فيس بوك، اليوم الخميس، إنها "حذفت 265 من الحسابات والصفحات والمجموعات والأحداث المرتبطة بإسرائيل على فيس بوك وانستغرام، بسبب ما وصفته بأنه "سلوك زائف"، يستهدف المستخدمين في جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا.





تأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع تقوم بها فيسبوك لمعالجة المخاوف بشأن ثغرات الخصوصية وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.





وقالت فيس بوك إن النشاط "الزائف" نشأ في إسرائيل، وركز على نيجيريا، والسنغال، وتوغو، وأنغولا، والنيجر، وتونس، وكذلك على أمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا.





وقال المسؤول عن سياسة الأمن الإلكتروني ناثانيل جليتشر، في فيس بوك في بيان: "استخدم الأشخاص وراء هذه الشبكة حسابات مزيفة لإدارة صفحات ونشر محتوى وزيادة المشاركة بشكل مصطنع".





وحدد مجموعة أرخميدس الإسرائيلية كمصدر لبعض الأنشطة. وقال جليتشر: "هذه المؤسسة وجميع الشركات التابعة لها محظورة الآن من فيس بوك وقد تم إصدار خطاب إيقاف".





ولم يتسن الوصول إلى مجموعة أرخميدس لطلب التعقيب.





وقال جليتشر، إن "مجموعة أرخميدس لديها 65 حساباً، و161 حساباً، و12 حدثاً على فيس بوك، وأربعة حسابات على إنستغرام. ويتابع نحو 2.8 مليون حساب صفحة أو أكثر من هذه الصفحات".