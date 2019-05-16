وزير خارجية قطر يعترف بزيارته السرية لإيران بعلم أمريكا

اعترف وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قيامه بزيارة غير معلنة إلى إيران، بهدف إجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين لنزع فتيل الأزمة بعلم الإدارة الأمريكية.

وقال وزير الخارجية القطري بعد الكشف عن زيارته السرية في مواقع أجنبية لوسائل إعلام محلية مبررًا زيارته لطهران، إن الدوحة تسعى لنزع فتيل التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج.

وحسب وسائل إعلام قطرية ـ نقلًا عن مسؤولين في الدوحة، فإن زيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران تمت بعلم الولايات المتحدة.

وكان موقع "فلايت رادار 24 دوت كوم"، الذي يتتبع الرحلات الجوية حول العالم، قد كشف وصول طائرة قطرية حكومية إلى طهران أمس.

وتسارعت وتيرة التصعيد، بين طهران وواشنطن منذ أسبوع، إذ علّقت إيران بعض الالتزامات المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي، فيما شدّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العقوبات الاقتصادية على طهران.

وبموازاة تشديد العقوبات، اتّهم البنتاجون السلطات الإيرانية أو حلفاءها في الشرق الأوسط بالتحضير لـ"هجمات" على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وقد أرسل حاملة طائرات وسفينة حربية وقاذفات بي 52 وبطارية صواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط.

