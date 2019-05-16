جيوفينكو يعزز تقدم الهلال على الباطن في الدوري السعودي
الخميس 16/مايو/2019 - 10:55 م
محمد عامر
Advertisements
Advertisements
عزز سيباستيان جيوفينكو النتيجة للهلال السعودي ضد الشباب ضمن منافسات الجولة 30 من دوري المحترفين السعودي.
وجاء الهدف الثاني للزعيم عن طريق مهاجمه جيوفينكو في الدقيقة 52 بتسديدة أرضية رائعة تسكن الزاوية اليمنى لحارس الشباب.
وكان جوميز قد تقدم للهلال في الدقيقة 6 من الشوط الأول عن طريق خلفية مزدوجة.
ويحتاج الهلال للفوز وتعثر النصر أمام الباطن للتتويج بلقب الدوري السعودي.
Advertisements
- أحد يقهر الشباب في الدوري السعودي
- الباطن يتخطي الشباب ويواصل صدارته للدوري السعودي
- الدوري السعودي.. الهلال يفقد نقطتين بالتعادل أمام الفيصلي
- الهلال يعبر الرائد بثلاثية في الدوري السعودي
- الهلال يفوز على الباطن وديًا
- خلفية مزدوجة تمنح الهلال التقدم على الشباب في الدوري السعودي
- الهلال السعودي يتقدم على الشباب بهدف في الشوط الأول