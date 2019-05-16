جيوفينكو يعزز تقدم الهلال على الباطن في الدوري السعودي

عزز سيباستيان جيوفينكو النتيجة للهلال السعودي ضد الشباب ضمن منافسات الجولة 30 من دوري المحترفين السعودي.





وجاء الهدف الثاني للزعيم عن طريق مهاجمه جيوفينكو في الدقيقة 52 بتسديدة أرضية رائعة تسكن الزاوية اليمنى لحارس الشباب.





وكان جوميز قد تقدم للهلال في الدقيقة 6 من الشوط الأول عن طريق خلفية مزدوجة.





ويحتاج الهلال للفوز وتعثر النصر أمام الباطن للتتويج بلقب الدوري السعودي.



