بالفيديو.. الجيش الليبي يتجول في مطار طرابلس الدولي

بثت "بوابة إفريقيا" الإخبارية، مساء الخميس، فيديو يظهر سيطرة قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، على مطار طرابلس الدولي، وتأمين أطواقه من مناطق الرملة والسواني.





وقالت المصادر، إن الاشتباكات في طريق المطار ما زالت مستمرة.



