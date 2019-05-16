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بالفيديو.. الجيش الليبي يتجول في مطار طرابلس الدولي

الخميس 16/مايو/2019 - 10:49 م
بالفيديو.. الجيش الليبي يتجول في مطار طرابلس الدولي
مطار طرابلس الدولي
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وكالات
 
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بثت "بوابة إفريقيا" الإخبارية، مساء الخميس، فيديو يظهر سيطرة قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، على مطار طرابلس الدولي، وتأمين أطواقه من مناطق الرملة والسواني.

وقالت المصادر، إن الاشتباكات في طريق المطار ما زالت مستمرة.

وأوضحت، أن قوات الجيش أحرزت تقدماً في منطقة الطويشة جنوب غرب طرابلس، مستولية على ذخائر وآلية مسلحة من قوات الوفاق، كما شهد محوري طريق المطار العزيزية (45 كلم جنوب العاصمة طرابلس)، مواجهات عنيفة، مع تحليق مكثف للطيران الحربي.


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