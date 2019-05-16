ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"حماة الوطن" بالبحر الأحمر يكرم 65 طفلاً من حفظة القرآن الكريم بمرسي علم

الخميس 16/مايو/2019 - 10:52 م
حماة الوطن بالبحر الأحمر يكرم 65 طفلاً من حفظة القرآن الكريم بمرسي علم
Advertisements
طباعة
محمد طه
 
Advertisements
نظمت مساء اليوم أمانة حزب حماة الوطن بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر مسابقة لحفطة القرآن الكريم وذلك بحضور رئيس المدينة وأمين عام الحزب بالبحر الأحمر وأمين عام مدينة مرسى علم وأمناء الامانات بالمدينه ومدير إدارة أوقاف مرسي ومشايخ المدينة وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة. 

وافتتح الاحتفال الشيخ جمعة كبير أئمة مرسي علم بتلاوت آيات من الذكر الحكيم وتقديم بالشكر لأمانة الحزب وجميع الحضور علي إهتمامهم الدائم بالأطفال حيث هم شباب المستقبل. 

ومن جانبه قال تيتو الخطيب امين عام حزب حماة الوطن بالبحرالأحمر؛ تتم تكريم 65 من حفظة القرآن الكريم مقدما التهنئة لجميع المشاركين في المسابقة. 

وخلال كلمته قدم تيتو الخطيب التهنئة للشعب المصري بصفه عامه وأهالي مرسي علم بصفه خاصه بمناسبة العاشر من رمضان وقد وعد بأقامة المسابقه سنويا في نفس الموعد وستكون أكبر من هذا العام لاتاحة الفرصة للجميع في المشاركة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الهلال
1
x
21:30
0
الشباب
النصر
1
x
21:30
0
الباطن
الفتح
0
x
21:30
1
الرائد
القادسية
0
x
21:30
2
الحزم
الأهلي
1
x
21:30
0
الإتفاق
التعاون
2
x
21:30
1
الفيصلي
الفيحاء
5
x
21:30
1
الوحدة
أحد
1
x
21:30
0
الاتحاد
الدوري المصري
الأهلي
1
x
22:00
0
إنبي