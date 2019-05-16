"حماة الوطن" بالبحر الأحمر يكرم 65 طفلاً من حفظة القرآن الكريم بمرسي علم
الخميس 16/مايو/2019 - 10:52 م
محمد طه
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نظمت مساء اليوم أمانة حزب حماة الوطن بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر مسابقة لحفطة القرآن الكريم وذلك بحضور رئيس المدينة وأمين عام الحزب بالبحر الأحمر وأمين عام مدينة مرسى علم وأمناء الامانات بالمدينه ومدير إدارة أوقاف مرسي ومشايخ المدينة وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة.
وافتتح الاحتفال الشيخ جمعة كبير أئمة مرسي علم بتلاوت آيات من الذكر الحكيم وتقديم بالشكر لأمانة الحزب وجميع الحضور علي إهتمامهم الدائم بالأطفال حيث هم شباب المستقبل.
ومن جانبه قال تيتو الخطيب امين عام حزب حماة الوطن بالبحرالأحمر؛ تتم تكريم 65 من حفظة القرآن الكريم مقدما التهنئة لجميع المشاركين في المسابقة.
وخلال كلمته قدم تيتو الخطيب التهنئة للشعب المصري بصفه عامه وأهالي مرسي علم بصفه خاصه بمناسبة العاشر من رمضان وقد وعد بأقامة المسابقه سنويا في نفس الموعد وستكون أكبر من هذا العام لاتاحة الفرصة للجميع في المشاركة.
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