"حماة الوطن" بالبحر الأحمر يكرم 65 طفلاً من حفظة القرآن الكريم بمرسي علم

نظمت مساء اليوم أمانة حزب حماة الوطن بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر مسابقة لحفطة القرآن الكريم وذلك بحضور رئيس المدينة وأمين عام الحزب بالبحر الأحمر وأمين عام مدينة مرسى علم وأمناء الامانات بالمدينه ومدير إدارة أوقاف مرسي ومشايخ المدينة وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة.





وافتتح الاحتفال الشيخ جمعة كبير أئمة مرسي علم بتلاوت آيات من الذكر الحكيم وتقديم بالشكر لأمانة الحزب وجميع الحضور علي إهتمامهم الدائم بالأطفال حيث هم شباب المستقبل.





ومن جانبه قال تيتو الخطيب امين عام حزب حماة الوطن بالبحرالأحمر؛ تتم تكريم 65 من حفظة القرآن الكريم مقدما التهنئة لجميع المشاركين في المسابقة.



