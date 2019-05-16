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الإفتاء: اصطحاب الأطفال المميزين إلى المساجد مستحبٌّ شرعًا

الخميس 16/مايو/2019 - 10:50 م
الإفتاء: اصطحاب الأطفال المميزين إلى المساجد مستحبٌّ شرعًا
دار الافتاء المصرية - صورة أرشيفية
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محمود الجلاد
 
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قالت دار الإفتاء، إن اصطحاب الأطفال المميزين إلى المساجد مستحبٌّ شرعًا؛ لما في ذلك من تعويدهم على الصلاة وتنشئتهم على حب الأجواء الإيمانية.

وطالبت الدار عبر صفحتها علي الفيسبوك، الآباء الحرص على تعليمهم الأدب، ونهيهم عن التشويش على المصلين أو العبث في المسجد، على أن يكون ذلك بالرفق والرحمة.

من ناحية أخري يستضيف ملتقى الفكر الإسلامي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، اليوم، الخميس، نخبة من المنشدين المتميزين لإحياء ليلة الجمعة من كل أسبوع.

ومن المقرر أن يحضر الليلة كلا من الشيخ محمود هلال، الشيخ منتصر الأكرت، الشيخ محمود الحديوي، والشيخ أحمد خضر.
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