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حكم وضع قطرة العين والأنف واستخدام بخاخة الشعب الهوائية في نهار رمضان

الخميس 16/مايو/2019 - 10:50 م
حكم وضع قطرة العين والأنف واستخدام بخاخة الشعب الهوائية في نهار رمضان
الشيخ خالد عبد العظيم الليثي
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أمنية فوزي
 
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قال الشيخ خالد عبد العظيم الليثي، كبير الباحثين بالدعوة والإفتاء بالأزهر الشريف، إن قطرة العين والأنف وبخاخة الشعب الهوائية لا يفطرون حتى إذا وجد طعم لهم في الحلق؛ لأنهم نوع من أنواع الأدوية وليس الطعام.

وأوضح "الليثي"، خلال حواره مع برنامج "الأبعاد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هذا هو الرأي الراجح للفقهاء، رغم أن البعض الآخر يرى أنه يجب أن تأخذ بعد الإفطار احتياطيًا، متابعًا: "بخاخة الأنف والعين والشعب الهوائية غير مفطرة".
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