الشوط الثاني لايف| رابط لقاء النصر (2-1) الباطن تغطية مباشرة.. #النصر يقترب من دوري الأمير محمد بن سلمان

بث مباشر الشوط الثاني النصر والباطن مباشر، بدأ النصر المباراة مهاجماً وتحقق له ما أراد عندما أحتسب الحكم ركلة الجزاء في الدقيقة 26 تصدى لها حمد لله هداف الفريق والدوري السعودي وسجل منها الهدف الأول لفريقه.





رابط مباشر النصر والباطن مشاهدة النصر والباطن يلا شوت، ويحتل نادي النصر العالمي صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نفطة، بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه المباشر نادي الهلال صاحب ال66 نقطة، وفي حال فاز النصر سيتوج بلقب الدوري بصرف النظر عن نتيجة مباراة الهلال والشباب في نفس التوقيت.



