فريق رئيس جامعة سوهاج يفوز في أولى مباريات الدورة الرمضانية على التمريض بهدف نظيف

افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الدورة الرمضانية السنوية الخامسة التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية علي ملاعب المدينة الجامعية للطالبات، بمشاركة ٢٠ فريق ممثلين في العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، و13 فريق للطلاب، حيث استطاع فريق المركزية والذي ينتمي اليه رئيس الجامعة من الفوز علي كلية التمريض 1صفر في مباراة اتسمت بالندية والفرص الضائعة.





وفي هذا الصدد قال عزيز، إن الجامعة تحرص علي تنظيم الدورة الرمضانية كل عام خلال الشهر الفضيل، حيث أصبحت ملمحاََ مميزاََ وعرفاََ سائداََ ينتظره جميع المشاركين بالدورة، مؤكدًا على أهمية الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة التي تقدمها الجامعة، والتي بدورها تسهم في استغلال الطاقات بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات الرياضية التنافسية تساعد علي تحقيق الألفة والتعاون بين مجتمع الجامعة.





َومن جانبه أوضح اسماعيل الظهري مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية أن الدورة الرمضانية تستمر في الفترة من ١٠ حتى ٢٣ من شهر رمضان المبارك، ويتنافس بها ٤ مجموعات تضم كلا منها ٥ فرق من مختلف الكليات، بالإضافة إلى فرق المدينة الجامعية، المركزية، نقابة العاملين، التربية العسكرية، الأمن الجامعي، المستشفى الجامعي، المستشفى الحضري واللجنة الرياضية.



