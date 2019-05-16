إصابة 8 أشخاص إثر نشوب حريق بمخبز في الشرقية

Advertisements

نشب حريق شب بمخبز في قرية الديدامون التابعة لمركز فاقوس بالشرقية، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.



تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلاغا بنشوب حريق في مخبز بقرية الديدامون التابعة لمركز فاقوس ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بحروق.



وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وتمكنت القوات من إخماد النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.



وأوضح الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية أنه تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي و4 آخرين إلى مستشفى الحروق بههيا مشيرا إلى أن الحروق تتنوع ما بين 20 لـ 50%. مضيفا أنه جاري تلقيهم العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.