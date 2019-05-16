عمر هاشم: "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان" حديث غير صحيح

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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن حديث "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان" من الأحاديث التي ليس بها أي جانب من الصحة، وحكم عليه ابن الجوزي بوضعه، وضَعفه العراقي والسيوطي.



وتابع "هاشم"، خلال حواره ببرنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن الكتمان في القيام بعض الأمور أمر ممكن، لكن ليس في كل شيء، مشيرًا إلى أن الكتمان حول شئون الحرب أمر مطلوب.



وتابع أن الإنسان عليه أن يكون صريحًا في تجارته ومعاملته، والكتمان مقصور على الامور الهامة فقط

