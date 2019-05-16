يلا شوت UHDV الشوط الأول.. مشاهدة مباراة النصر والباطن اليوم 16 – 5 – 2019 بث مباشر.. الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر ، منافسة قوية علي لقب الدوري السعودي اليوم ، يدخل العالمي وهو علي حلم بالخروج بالثلاث نقاط لتتويج بلقب البطولة العام الحالي وفي المقابل بدخل الباطن ولا يوجد اي أمال له من الخروج من دائرة الهبوط العام الجاري..









مشاهدة مباراة النصر والباطن

البطولة ساخنة جداً هذا العام النصر يحاول الألحاق به فريق الهلال بفارق نقطة وحيدة ، ولهذا لا يوجد غير الفوز لفريق النصر ليؤكد صدارته والفوز بالبطولة والباطن سيحاول ان يؤدي لقاء امام العالمي فهو لا يخاف شئ يحتاج أن يلعب لقاء للتاريخ..





القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن

تنقل مباراة النصر والباطن ، كما تعودنا لا يوجد غير شبكة وقنوات السعودية الرياضية الأولي ، الناقل الحصري للبطولة وتنقل علي قناة دوري بلس 1..





بطاقة مباراة النصر والباطن

البطولة في الدورى السعودي لعام 2019

مباراة النصر ضد الباطن

تبدأ في تمام الساعة : 21:30 مساءً في مصر

أما في تمام الساعة : 22:30 مساءً بتوقيت السعودية..



