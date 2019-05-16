مدافع الأهلي يشارك أمام إنبي بـ"واق للأنف"
الخميس 16/مايو/2019 - 09:53 م
علي نبوي ومحمد الصو
Advertisements
Advertisements
ظهر أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في عمليات الإحماء للفريق الأحمر قبل بداية المباراة مرتديا الواقي بعدما تعرض للإصابة في الأنف خلال المباراة الماضية أمام سموحة.
ويشارك مدافع الأهلي في مباراة فريقه أمام إنبي مرتديا واقي للأنف تجنبًا لحدوث
أي مضاعفات.
ويواجه الأهلي نظيره إنبي بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة
الدوري الممتاز.
Advertisements
المزيد عن: مباراة الاهلي وانبي ايمن اشرف الاهلي وانبي الاهلي اخبار الاهلي
- عاجل.. نجم الأهلي يتعرض للإصابة بكسر في الأنف
- تأهيل سعد سمير وغياب أكرم توفيق عن تدريب الأهلي
- عاجل.. الزمالك يعطل أهم صفقة للأهلي
- الأهلي يفقد قلب دفاعه أمام مصر المقاصة
- أيمن أشرف في تدريب الأهلي بـ"واق الأنف"
- فتحي وأزارو يواصلان التأهيل في الأهلي
- اتحاد الكرة يرد على بيان بيراميدز
- ضربة جديدة للأهلي قبل مباراة النجوم
- لاسارتي يشيد بمهاجم الأهلي عقب مواجهة سموحة
- أيمن أشرف يظهر في مران الأهلي بـ"واقي الوجه"