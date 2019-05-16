مدافع الأهلي يشارك أمام إنبي بـ"واق للأنف"

ظهر أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في عمليات الإحماء للفريق الأحمر قبل بداية المباراة مرتديا الواقي بعدما تعرض للإصابة في الأنف خلال المباراة الماضية أمام سموحة.

ويشارك مدافع الأهلي في مباراة فريقه أمام إنبي مرتديا واقي للأنف تجنبًا لحدوث أي مضاعفات.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.