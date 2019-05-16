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صاحبة المشهد المؤثر في إعلان الحروق: "نجحت في توصيف الحالة بشكل جيد"

الخميس 16/مايو/2019 - 09:47 م
صاحبة المشهد المؤثر في إعلان الحروق: نجحت في توصيف الحالة بشكل جيد
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الفجر الفني
 
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قالت الفنانة الشابة وصاحبة المشهد المؤثر في إعلان مستشفى الحروق، شيماء نصار، إن إعلان مؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق الذي «أوجع القلوب» وأبكى المُشاهدين هو مشهد متكرر يحدث في مصر.

وأضافت شيماء، خلال تصريحاتٍ لها، أن إعلان مستشفى الحروق ساهم في زيادة الثقة لديها كممثلة استطاعت أنْ تقوم بتوصيل المعلومة عند المشاهد، كما أنها استطاعت توصيف الحالة بشكلٍ «جيد».

جديرٌ بالذكر، أنَّ الفنانة الشابة شيماء نصار، تعملُ في مجال الفن وهيَّ طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، كما أنها شاركت في مسلسلات «سلسال الدم» و«حجر جهنم» و«طلعت روحي»، فضلاً عن المسرحية التي تُعرض حاليًا في مسارح الدولة «عبور وانتصار».

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