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خلفية مزدوجة تمنح الهلال التقدم على الشباب في الدوري السعودي

الخميس 16/مايو/2019 - 09:49 م
خلفية مزدوجة تمنح الهلال التقدم على الشباب في الدوري السعودي
جوميز
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محمد عامر
 
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أحرز المحترف الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال السعودي الهدف الأول لفريقه في مرمى الشباب في المباراة التي تقام لحساب الجولة الختامية من الدوري السعودي.

 

 

جاء هدف جوميز في الدقيقة السابعة من الشوط الأول بعد كرة عرضية من الظهير الأيمن أحدثت التخبط في دفاع الشباب يستغلها جوميز بطريقة رائعة عن طريق ضربة خلفية مزدوجة لتسكن الكرة الشباك.

 

 

ويحتاج الهلال للفوز وتعثر النصر أمام الباطن للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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