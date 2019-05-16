gomes gool مشاهدة مباراة الهلال 1-0 والشباب بث مباشر اليوم الخميس 16 / 5 / 2019 في الدوري السعودي

يلتقي فريقي الهلال والشباب ضمن الأسبوع الثلاثون من عمر الدوري السعودي 2019، علي استاد جامعة الملك سعود ، الزعيم الهلالي في مهمة البحث عن الأمل في لقاء لن يكون له قيمة في حالة فوز المنافس في اللقاء الآخر، وهو نادي النصر الذي سيقابل نادي الباطن الذي ودع الدوري، فهل يكون لنادي الهلال الفرصة من أجل معجزة باطنية، تتحقق ضد نادي النصر، بشرط أن يفوز الفريق علي حساب نادي الشباب فهل ينجح في هذه المعادلة، أو علي الأقل يحقق الشق المطلوب منه، وهو الفوز وحصد ثلاث نقاط قد تقوده للقب، بينما يأمل الليث في عدم التفريط في المركز الثالث، لأنه في حال خسارته من الهلال، وفوز نادي التعاون علي الفيصلي، سيكون المركز الثالث من نصيب التعاون بشكل رسمي..





تنطلق المواجهة بين فريقي الهلال والشباب في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة السعودية الرياضية 2 + ودوري بلس ويعلق علي اللقاء عبدالله الحربي وحماد العنزي .





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