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أسامة الجندي يفوز بجائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ٢٠١٩

الخميس 16/مايو/2019 - 09:47 م
أسامة الجندي يفوز بجائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ٢٠١٩
أسامة الجندي
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محمود الجلاد
 
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انتهت لجنة التحكيم المشكلة لتحكيم الفرع الأول من جائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حول البحوث المقدمة في: "فقه السيرة النبوية وواقعنا المعاصر".

وأسفرت النتيجة عن فوز البحث المقدم من الدكتور أسامة فخري الجندي إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف ومدير إدارة المساجد بالإدارة العامة للمساجد الحكومية بديوان عام وزارة الأوقاف بالمركز الأول بجائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه.

ووجه وزير الأوقاف بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لمراجعة البحث وتدقيقه تمهيدا لطباعته ضمن إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

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المزيد عن: لجنة التحكيم فقه السيرة النبوية وواقعنا المعاصر جائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
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