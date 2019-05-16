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تعرف على تصميمات إطلالة ديبيكا بادوكون على ريد كاربت "كان السينمائي"

الخميس 16/مايو/2019 - 09:42 م
تعرف على تصميمات إطلالة ديبيكا بادوكون على ريد كاربت كان السينمائي
ديبيكا بادوكون
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أحمد جمال أحمد
 
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وصلت منذ لحظات النجمة ديبيكا بداكون  للسجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي لحضور حفل افتتاح فيلم، في اليوم الثالث من فعاليات المهرجان بدورته رقم 72 لعام 2019.

وتشهد الدورة الحالية من مهرجان كان، تكريم النجم الفرنسي القدير آلان ديلون، بمنحه جائزة " Palme d’or d’Honneur "،  وهي الجائزة الشرفية التي تمنح سنويا لواحد من نجوم السينما الكبار عن مسيرتهم الفنية.

وضمت قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية 19 فيلما، من 13 جنسية مختلفة، وكان أبرزهم فيلم The Young Ahmed، وهو فيلم بيلجيكي من إخراج "جون بيير" و"لوك داردين".

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