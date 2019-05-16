باكستان: القضاء على 9 إرهابيين في إقليم بلوشستان
الخميس 16/مايو/2019 - 09:42 م
وكالات
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قضت قوات الأمن الباكستانية، اليوم الخميس، على 9 مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وأضاف أن قوات الأمن صادرت خلال العملية كمية من الأسلحة والمتفجرات التي هربها المسلحون إلى الإقليم لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية، مبيناً ان هذه العملية جاءت بعد أيام من تعرض سيارة للشرطة لانفجار في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 10، وقبل ذلك اقتحم مسلحون فندقاً في مدينة جوادر بإقليم بلوشستان وقتلوا خمسة من رجال الأمن.
وحمّلت باكستان إيران مسؤولية الإرهاب في إقليم بلوشستان وطلبت منها القضاء على معاقل التنظيمات الإرهابية الموجودة على أراضيها والمتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية في بلوشستان.
وأوضح مسؤول بقسم مكافحة الإرهاب في الشرطة بإقليم بلوشستان أن العملية تم تنفيذها في منطقة «مستونج» البلوشية، بناء على معلومات استخباراتية، حيث داهمت قوات الأمن وكراً للإرهابيين، وتبادلت إطلاق النار مع تسعة مسلحين كانوا مختبئين هناك، وتمكنت من القضاء عليهم، مشيراً إلى أن أربعة من رجال الأمن تعرضوا لإصابات بنيران الإرهابيين، وتم نقلهم إلى المستشفى.
وأضاف أن قوات الأمن صادرت خلال العملية كمية من الأسلحة والمتفجرات التي هربها المسلحون إلى الإقليم لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية، مبيناً ان هذه العملية جاءت بعد أيام من تعرض سيارة للشرطة لانفجار في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 10، وقبل ذلك اقتحم مسلحون فندقاً في مدينة جوادر بإقليم بلوشستان وقتلوا خمسة من رجال الأمن.
وحمّلت باكستان إيران مسؤولية الإرهاب في إقليم بلوشستان وطلبت منها القضاء على معاقل التنظيمات الإرهابية الموجودة على أراضيها والمتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية في بلوشستان.
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