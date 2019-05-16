"بيترالو" صاحب أغرب إطلالة على السجادة الحمراء بثالث أيام "كان السينمائي"

وصل منذ لحظات الممثل الأفريقي "بترالو" بإطلالة هي الأغرب للسجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي لحضور حفل افتتاح فيلم، في اليوم الثالث من فعاليات المهرجان بدورته رقم 72 لعام 2019.





وتشهد الدورة الحالية من مهرجان كان، تكريم النجم الفرنسي القدير آلان ديلون، بمنحه جائزة " Palme d’or d’Honneur "، وهي الجائزة الشرفية التي تمنح سنويا لواحد من نجوم السينما الكبار عن مسيرتهم الفنية.





وضمت قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية 19 فيلما، من 13 جنسية مختلفة، وكان أبرزهم فيلم The Young Ahmed، وهو فيلم بيلجيكي من إخراج "جون بيير" و"لوك داردين".



