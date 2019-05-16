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Yalla TV بين سبورت مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر 16-5-2019 الدوري السعودي

الخميس 16/مايو/2019 - 09:41 م
Yalla TV بين سبورت مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر 16-5-2019 الدوري السعودي
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مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر اليوم 16-5-2019 في الدوري السعودي، يلا شوت مباريات اليوم مشاهدة مباراة النصر والباطن اليوم بث حي مباشر يوتيوب بدون تقطيع، البث المباشر لمباريات اليوم لايف بث مباشر مباراة النصر ضد الباطن اون لاين بجودة ضعيفة، موقع كورة جول ينقل لكم مشاهدة مباراة النصر والباطن اليوم في اطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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موعد مباراة النصر والباطن اليوم
البطولة : الدوري السعودي
القنوات : السعودية الرياضية 1
المعلق : فهد العتيبي
الساعة : 9:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 10:30 مساء بتوقيت السعودية

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