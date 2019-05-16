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خالد الجندي يكشف عن موجبات الغسل (فيديو)

الخميس 16/مايو/2019 - 09:35 م
خالد الجندي يكشف عن موجبات الغسل (فيديو)
خالد الجندي
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أمنية فوزي
 
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كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن موجبات الغسل، قائلًا إن خروج المني بشهوة سواء عن طريق الاحتلام أو العلاقة الزوجية أو بأي شكل آخر، لافتًا إلى أن خروج المني بدون شهوة لا يوجب الغسل عند بعض الفقهاء، ولكن عند الشافعية يوجب الغسل.

وأضاف "الجندي"، خلال برنامج "حدوتة فقهية"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الخميس، أن التقاء الختانين "العلاقات الزوجية" يوجب الغسل، لافتًا إلى أن بعض الفقهاء أوجبوا الغسل عند التقاء الختانين حتى وإن لم ينزل.

وتابع أن انقطاع دم الحيض عند المرأة يوجب الغسل عند جميع الفقهاء، وكذلك انقطاع دم النفاس.
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