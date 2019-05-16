مباراة التتويج Dawriplus| بث مباشر النصر والباطن مشاهدة دوري بلس – الدوري السعودي "Nasr HD" يلا شوت لايف

يرحل فريق نادي الباطن اليوم الخميس بعد أن تأكد هبوطه إلى ملعب إستاد الملك فهد الدولي لمواجهة المتصدر فريق نادي النصر ضمن مباريات الجولة الثلاثين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

مباراة التتويج Dawriplus| بث مباشر النصر والباطن مشاهدة دوري بلس – الدوري السعودي "Nasr HD" يلا شوت لايف





وفي السطور المقبلة ينشر لكم موقع " الفجر الرياضي " الضوء على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الفريقين.

مباراة التتويج Dawriplus| بث مباشر النصر والباطن مشاهدة دوري بلس – الدوري السعودي "Nasr HD" يلا شوت لايف





وقبل اللقاء يتصدر رفقاء المغربي عبد الرزاق حمد الله ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة وينتظرون الفوز اليوم من أجل التتويج رسمياً باللقب.

في المقابل يدخل فريق نادي الباطن المباراة تحصيل حاصل خاصةً أنه تأكد هبوطه بإحتلاله المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

وكانت مباراة الدور الاول بين الفريقين قد إنتهت بفوز العالمي بثنائية نظيفة على ملعب الباطن في الأسبوع السادس.

ومن المنتظر ان تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة والنصف بالتوقيت العالمي جرينيتش.

فيما ستتولى قناة السعودية سبورت وتطبيق دوري بلس نقل المباراة على الهواء مباشرةً ويعلق عليها الثنائي فهد العتيبي وعيسى الحربين.







