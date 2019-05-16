ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وصول طائرة الأمير سلطان بن سلمان الخاصة من أمريكا (فيديو)

الخميس 16/مايو/2019 - 08:07 م
وصول طائرة الأمير سلطان بن سلمان الخاصة من أمريكا (فيديو)
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

وثق مقطع فيديو، في محافظة الغاط بمنطقة الرياض وصول الطائرة الخاصة بالأمير سلطان بن سلمان بعدما قطع بها طياران سعودي وأمريكي 47.4 ساعة طيران عبر 4 قارات.

ويذكر أن الطائرة أقلعت من طراز (كودياك) من مدينة ويتشيتا في ولاية كانساس الأمريكية بقيادة الطيار السعودي مشعل السديري وزميله الأمريكي رود كيلوغ.

وبلغت المسافة التي قطعتها الطائرة 14 ألف كيلومتر، بداية من وتشيتا في كانساس ثم إلى مطار بونتياك في ميتشغان، وغادرت بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار إيكالويت في كندا.

Advertisements
المزيد عن: وصول فيديو طائرة الأمير سلطان بن سلمان أمريكا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الهلال
-
x
21:30
-
الشباب
النصر
-
x
21:30
-
الباطن
الفتح
-
x
21:30
-
الرائد
القادسية
-
x
21:30
-
الحزم
الأهلي
-
x
21:30
-
الإتفاق
التعاون
-
x
21:30
-
الفيصلي
الفيحاء
-
x
21:30
-
الوحدة
أحد
-
x
21:30
-
الاتحاد
الدوري المصري
الأهلي
-
x
22:00
-
إنبي