وصول طائرة الأمير سلطان بن سلمان الخاصة من أمريكا (فيديو)

وثق مقطع فيديو، في محافظة الغاط بمنطقة الرياض وصول الطائرة الخاصة بالأمير سلطان بن سلمان بعدما قطع بها طياران سعودي وأمريكي 47.4 ساعة طيران عبر 4 قارات.

ويذكر أن الطائرة أقلعت من طراز (كودياك) من مدينة ويتشيتا في ولاية كانساس الأمريكية بقيادة الطيار السعودي مشعل السديري وزميله الأمريكي رود كيلوغ.

وبلغت المسافة التي قطعتها الطائرة 14 ألف كيلومتر، بداية من وتشيتا في كانساس ثم إلى مطار بونتياك في ميتشغان، وغادرت بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار إيكالويت في كندا.