"هشام توفيق" رئيسا لقسم علاج الأورام بالأشعاع بطب طنطا





أصدر الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتعيين الدكتور هشام أحمد توفيق جبر، الأستاذ بقسم علاج الأورام بالإشعاع بكلية الطب والمشرف العام على المستشفيات الجامعية السابق، رئيسًا لمجلس قسم علاج الأورام بالإشعاع بالكلية لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور القرار في 13/5/2019.وتخرج الدكتور هشام توفيق فى كلية الطب بجامعة طنطا عام 1988 بتقدير جيد جدًا، ثم عين معيدًا بوحدة علاج الأورام بقسم الأشعة بطب طنطا عام 1994 ليحصل بعدها على درجة الماجستير فى الأشعة العلاجية بتقدير جيد جدًا من جامعة طنطا عام 1993، ثم درجة الدكتوراه فى ذات التخصص من جامعة طنطا عام 2001 ليعمل بعدها مدرسًا بقسم علاج الأورام بالكلية اعتبارًا من عام 2002، ثم أستاذًا مساعدًا في عام 2008، ثم أستاذًا اعتبارًا من 2015 وحتى الآن.