بشكل عام نرصد معكم أخبار وتطورات مباراة الهلال، أعتمد المدرب البرازيلي في الجانب الأيسر علي الثنائي علي آل بليهي وهتان باهبري يذكر أن علي آل بليهي مركزة الأساسي قلب دفاع ولكن قد خاض مواجهة الإتفاق كظهير أيسر كان لدية أدوار دفاعية بصورة كبيرة مع مساندة هجومية من جانب كارلوس إدواردو للجانب الأيسر في ظل صعوبة الأختراق من العمق لذلك شكل الثنائي هتان باهبري جبهة هجومية رائعة بالجانب الأيسر.

لذلك مع حرية التقدم الهجومي للظهيرين ياسر الشهراني وعلي آل بليهي يقوم ثنائي قلب الدفاع البرتو بوتيا وميلوس ديجينيك بالتغطية الدفاعات علي الظهيرين بالإضافة إلي نزول عبد الملك الخيبري لتغطية المساحة الفارغة بين ثنائي قلب الدفاع البرتو بوتيا وميلوس ديجينيك وبهذا يتحول شكل الهلال الخططي إلي 3-4-3.

هذا هو الشكل الخططي لفريق الهلال في الحالة الدفاعية والهجومية وبالفعل الهلال نجح في السيطرة علي الكرة ولكن قد وجد صعوبة في أختراق دفاعات الإتفاق التي كان هدفها الأساسي تضيق المساحات لذلك الهلال لم يصل إلي مرمي الحارس محمد أحمد الحايطي كثيراً علي الرغم من أستحواذ الهلال علي الكرة منذة الدقيقة الأولي من اللقاء, بينما أعتمد الإتفاق علي الكرات الطولية من أجل ضرب دفاعات الهلال في ظل تقدم الظهيرين وبالإخص الظهير الأيسر علي آل بليهي وقد شكل الإتفاق بالفعل بعض الخطورة علي مرمي الحارس عبدالله المعيوف.

مواجهة الهلال والشباب ستكون في غاية الصعوبة علي الفريقين وذلك في ظل رغبة الشباب والهلال في حصد نقاط اللقاء الثلاثة حيث أن الشباب يرغب في تحقيق الفوز اليوم من أجل الحفاظ علي مركزة في ظل المنافسة الكبيرة من التعاون والأهلي حيث أن الفارق النقاطي بين الشباب والتعاون قد وصل إلي نقطة وحيدة فقط ونقتطين بين الشباب والأهلي الذي يحتل المركز الخامس يذكر أن الشباب يملك الخط الدفاع الأقوي بالدوري السعودي حتي الأن حيث قد أستقبل أثنين وعشرون هدف فقط.