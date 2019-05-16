أحمد عيد عبر "إينرجي": البعض سخر من ريفيتي.. ولم ألعب دور الشرير في حياتي
الخميس 16/مايو/2019 - 07:59 م
الفجر الفني
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حلّ الفنان أحمد عيد، ضيفا على حلقة اليوم من برنامج "دراما شخصية"، والذي تعده وتنفذه إيناس سلامة الشواف ويُذاع على راديو "إينرجي"، يوميا من الأحد للخميس في الـ 9 مساء.
ويحاور البرنامج ضيوفه باعتبار حياتهم هي درامتهم الشخصية، فيتتبع الأوقات التي لعبوا فيها دور البطولة والكومبارس، وكل ماستر سين في حياتهم، وكذلك نهايات حكاياتهم، وفيما يلي تصريحات "عيد" خلال الحلقة:
- حياة كل شخص يمكن تحويلها لعمل درامي حتى لو لم تتضمن أحداثا مؤثرة
- إذا اعتبرنا حياتي مسلسلات، فستكون من جزء واحد مكون من 30 حلقة، وتصنيفه "كوميديا سوداء"، لأنها تتضمن الكثير من الكوميديا والتراجيديا في نفس الوقت
- البعض سخر من كوني ابن الريف الذي يخوض رحلته إلى القاهرة للتقديم في معهد الفنون المسرحية لدخول مجال التمثيل، لكني كنت أضحك على تلك السخرية
- أحيانا أشعر بأنني كومبارس في بعض المواقف، وليس ضروريا أن أكون البطل المطلق في حياتي
- لا يهمني أن أكون بطلا في حياة كل من أعرفهم، يمكن أن أكون ضيف شرف شريطة أن يكون دوري في حياة هؤلاء مؤثرا
- أنا المخرج والسيناريست في حياة عائلتي لأني الأخ الأكب
- أريد حذف مواقف كثيرة من حياتي في المونتاج، مثل هؤلاء الذين قابلتهم ولم أكن أتمنى معرفتهم
- أنافس من حولي في الطموح والرغبة في أن أعيش حياة مرضية
- لم ألعب في حياتي دور الشخص الشرير لكني قدمت أدوارا مركبة
- أريد نهاية مفتوحة لمسلسل حياتي تترك مساحة للأمل، وسأسمي مسلسل حياتي "بدون اسم"
- الخير "أحيانا" ينتصر على الشر في الواقع
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