أحمد عيد عبر "إينرجي": البعض سخر من ريفيتي.. ولم ألعب دور الشرير في حياتي

حلّ الفنان أحمد عيد، ضيفا على حلقة اليوم من برنامج "دراما شخصية"، والذي تعده وتنفذه إيناس سلامة الشواف ويُذاع على راديو "إينرجي"، يوميا من الأحد للخميس في الـ 9 مساء.





ويحاور البرنامج ضيوفه باعتبار حياتهم هي درامتهم الشخصية، فيتتبع الأوقات التي لعبوا فيها دور البطولة والكومبارس، وكل ماستر سين في حياتهم، وكذلك نهايات حكاياتهم، وفيما يلي تصريحات "عيد" خلال الحلقة:





- حياة كل شخص يمكن تحويلها لعمل درامي حتى لو لم تتضمن أحداثا مؤثرة

- إذا اعتبرنا حياتي مسلسلات، فستكون من جزء واحد مكون من 30 حلقة، وتصنيفه "كوميديا سوداء"، لأنها تتضمن الكثير من الكوميديا والتراجيديا في نفس الوقت

- البعض سخر من كوني ابن الريف الذي يخوض رحلته إلى القاهرة للتقديم في معهد الفنون المسرحية لدخول مجال التمثيل، لكني كنت أضحك على تلك السخرية

- أحيانا أشعر بأنني كومبارس في بعض المواقف، وليس ضروريا أن أكون البطل المطلق في حياتي

- لا يهمني أن أكون بطلا في حياة كل من أعرفهم، يمكن أن أكون ضيف شرف شريطة أن يكون دوري في حياة هؤلاء مؤثرا

- أنا المخرج والسيناريست في حياة عائلتي لأني الأخ الأكب

- أريد حذف مواقف كثيرة من حياتي في المونتاج، مثل هؤلاء الذين قابلتهم ولم أكن أتمنى معرفتهم

- أنافس من حولي في الطموح والرغبة في أن أعيش حياة مرضية

- لم ألعب في حياتي دور الشخص الشرير لكني قدمت أدوارا مركبة

- أريد نهاية مفتوحة لمسلسل حياتي تترك مساحة للأمل، وسأسمي مسلسل حياتي "بدون اسم"

- الخير "أحيانا" ينتصر على الشر في الواقع



