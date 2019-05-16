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داليا البحيري تطلب الطلاق من أحمد حلمي على إينرجي

الخميس 16/مايو/2019 - 07:56 م
داليا البحيري تطلب الطلاق من أحمد حلمي على إينرجي
داليا البحيري
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الفجر الفني
 
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تتصاعد الأحداث في حلقات مسلسل "وش في وش"، والذي يلعب بطولته كلاً من النجوم أحمد حلمي وداليا البحيري، على راديو إينرجي، تردد 92.1.

وخلال الحلقات السابقة كان شريف الذي يقدم دوره أحمد حلمي، ذهب للعيش مع والده بعد خلاف مع  زوجته مروة التي تلعب دورها داليا البحيري ولكن تقرر مروة للسفر لأثيوبيا من أجل العمل وتضطر بالاتصال بشريف ومطالبته بالعودة للمنزل حتى يبقي بجانب الآولاد.

خلال تواجد مروة في إثيوبيا لإنهاء عملها، تسعي زميلة شريف للتقرب منه وتتسبب في إثارة مشكلة بينه وبين زوجته.

تتصاعد الأحداث وتتسبب  طريقة تعامل زميلة شريف معه في إثارة الغيرة بقلب مروة ويجعلها تطلب الطلاق منه.
تنتهي أحداث الحلقة بطلب أولاد شريف الذهاب معه للمطار لاستقبال مروة عقب عودتها من السفر .

ويدور المسلسل في إطار كوميدي عن أب تسافر زوجته في رحلة عمل خارج البلاد، ليعيد اكتشاف علاقته بأبنائه المنغمسين في السوشيال ميديا ولا يعرف عنهم الكثير، فيأخذهم في رحلة للتعرف على عائلتهم ليتعرضوا للكثير من المفارقات والمواقف الكوميدية، ليكتشف الجميع في النهاية أن الحياة تختلف عندما نلتقي "وش في وش".

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