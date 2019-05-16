حسام موافي يحذر من خطورة الإسراف في استخدام الأطفال للتكنولوجيا

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قال الدكتور حسام موافي، استاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن آخر تكنولوجيا استخدمها في حياته هي الإشعال الذاتي للبوتاجاز، ولا علاقة له بمواقع التواصل الاجتماعي اطلاقًا، وهذا يرجع إلى أنه يعشق القراءة.



وتابع "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن التابت أو الموبيل لا يستطيع الإنسان مهما فعل أن يقرًا عليه بشكل جيد، معقبًا: "القراءة من الكتاب متعة كبيرة".



ولفت إلى أن المجتمع فقد العلاقات الأسرية بسبب الهاتف، محذرًا أولياء الأمور من اسراف أولادهم في استخدام الموبيل قائلًا: "خطأ شديد جدًا".

