رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر اليوم الخميس 16/5/2019

مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر اليوم الخميس 16/5/2019،من منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدورى السعودى للمحترفين حيث نتابع رابط يلا شوت فى بث حي مباشر ويمكن مشاهدة مباريات اليوم اون لاين من رابط يلا كورة مباشر لايف هذا ويستضيف ملعب جامعة الملك سعود اللقاء فى مواجهة قوية تجمع الفريقين فى بث مباشر لمباراة الهلال مع الشباب على موقع كورة اون وصباح مصر لايف في اطار منافسات الدورى السعودى للمحترفين.





مشاهدة مباراة الهلال والشباب

حيث يمكن مشاهدة مباراة الهلال مع الشباب بث مباشر في مواجهات الدور الثانى من بطولة الدورى السعودى, يلا شوت حيث يسعى كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز فى المباراة ونتابع رابط koraon اون لاين بدون تقطيع فى مواجهة شديدة القوة تجمع بين الفريقين يحتل فريق الهلال الترتيب الثانى من جدول البطولة بعدد 66 نقطة ويتواجد فريق الشباب فى الترتيب الثالث بعدد 54 نقطة.





مباراة الهلال والشباب بث مباشر

حيث يلتقى كلا من الفريقين فى لقاء متاح فيه كافة الفرص ويسعى كلا منهم فى حسم المباراة لصالحه بث مباشر يلا كورة حيث من المقرر ان تقام مباراة الهلال مع الشباب ونتابع اللقاء على رابط yalla shoot فى نقل مباشر حى بدون تقطيع حيث ينقل موقع كورة اون وصباح مصر المباراة مساء اليوم لايف في تمام الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المصرى, وفي تمام الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت السعودى فى بث مباشر.





موعد مباراة الهلال والشباب

بطولة الدورى السعودى للمحترفين

الساعة : 21:30 بتوقيت مصر

الساعة : 22:30 بتوقيت السعودية

مباراة الهلال والشباب بث مباشر

مشاهدة مباراة الهلال مع الشباب

بث مباشر مباراة الهلال مع الشباب



