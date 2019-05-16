مباراة خيرية تهدد أحلام تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي
الخميس 16/مايو/2019 - 06:41 م
منى العوضي
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كشفت تقارير بريطانيةعن احتمالية فقدان نادي تشيلسي الإنجليزي خدمات لاعب خط الوسط روبين لوفتوس تشيك في نهائي الدوري الأوروبي بسبب الإصابة في الكاحل بمباراة خيرية أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن تشيك قد سقط على أرضية الملعب وهو يمسك بكاحله الأيسر خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز بها تشيلسي بثلاثية نظيفة على نيو ريفوليوشين.
وأحرز روس باركلي "هدفين" وأوليفييه جيرو "هدف" في المباراة الخيرية بينما سيلتقي البلوز مع أرسنال يوم 29 مايو في المباراة النهائية بمسابقة الدوري الأوروبي.
وحصدت المباراة الخيرية التي أقيمت يوم الأربعاء حوالي 3.1 ميلون جنيه إسترليني للمنظمات التي تكافح جرائم الكراهية.
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