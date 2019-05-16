الإمام الطيب: تودد الزوجة للزوج يُعادل الجهاد

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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن حق الزوج على زوجته التزين، لكي يراها دائمًا في أحسن صورة، وهذا الأمر سهل ومذكور في الفقه بحسن التبعل.



وتابع "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية المصرية"، مساء الخميس، أن تودد الزوجة للزوج يعادل ثواب الجهاد وزيارة المرضى والكثير من الأعمال الصالحة، لافتَا إلى نفقة تزين المرأة على الرجل واجبة، وهذا التزين ليس في حاجة لمصروفات كبيرة.



وأضاف أنه عاش مع أسرة أجنبية عامًا كاملًا، ووجد أن هذه الأسرة حريصة على التغير، وترتيب البيت رغم كونه لا يوجد به أثاث كثير، وتنويع الطعام رغم بساطته، وحرص الزوجة على التجمل ببساطة، وهذا يكون له انعكاسات قوية على استقرار الأسرة.

