الرئاسة الفرنسية: ماكرون يجتمع بحفتر الأسبوع القادم

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجتمع مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في باريس، الأسبوع المقبل، وفق ما نقلت "رويترز".





ويأتي الإعلان الفرنسي عن زيارة حفتر بعد اجتماع الأخير، الخميس، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في روما، حيث تناول اللقاء الأوضاع في ليبيا ومعركة طرابلس.





وأبدى كونتي قلقه، خلال المحادثات التي استمرت ساعتين، من التوترات في ليبيا، وجدّد دعوته لوقف إطلاق النار من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة.





وأكدت إيطاليا وفرنسا مطلع الأسبوع الجاري، في بيان مشترك، "أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار" في ليبيا، ودعتا إلى "استئناف الحوار ضمن العملية التي تجري في إطار قيادة الأمم المتحدة، بهدف السماح للمواطنين الليبيين بتقرير مستقبلهم من خلال انتخابات ديمقراطية".





ومنذ الرابع من أبريل، تشن قوات الجيش الليبي هجوما على طرابلس، بهدف تطهيرها من الميليشيات المتطرفة والمسلحين المتحالفين معها.