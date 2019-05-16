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مشاهدة برنامج رامز في الشلال بث مباشر (آسر ياسين نجم الحلقة الحادية عشر) منقول عبر قناة MBC Masr

الخميس 16/مايو/2019 - 05:52 م
مشاهدة برنامج رامز في الشلال بث مباشر (آسر ياسين نجم الحلقة الحادية عشر) منقول عبر قناة MBC Masr
آسر ياسين
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الفجر الفني
 
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نقدم لكم بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال، حيث سيكون نجم الحلقة الحادية عشر النجم آسر ياسين، وسيتم عرض الحلقة الجديدة بعد دقائق.


يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.

MBC Masr


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