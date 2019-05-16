الطيب: لا يحق للزوجة الأخذ من مال زوجها دون علمه إلا في هذه الحالة
الخميس 16/مايو/2019 - 06:39 م
كساب أحمد
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الزوجة لا يحق لها أن تأخذ من مال الزوج دون علمه، إلا إذا كان بخيلًا، لسد نفقة المأكل والمشرب أو نفقة المدارس، معقبًا: "تأخذ ما يعوض البخل دون توغل".
وتابع "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية المصرية"، مساء الخميس، أن الزوجة من الممكن أن تتصدق من نفقة البيت دون استئذان الزوج، إذا كانت نفقة البيت تسمح بذلك.
وتابع "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية المصرية"، مساء الخميس، أن الزوجة من الممكن أن تتصدق من نفقة البيت دون استئذان الزوج، إذا كانت نفقة البيت تسمح بذلك.
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