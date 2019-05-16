نصائح ما بعد عملية الليزك

تعد عملية الليزك من أحدث التقنيات الحديثة لمعالجة مشاكل العيون، وضعف الإبصار، كما تستخدم أشعة الليزر في معالجة أنسجة العين ومعالجة القرنية وإعادتها إلي طبيعتها، كما أنها تعد بديلا مناسب لاستخدام النظارات الطبية واستخدام العدسات اللاصقة، وتتيح الرؤية بشكل أفضل.









نصائح بعد عملية الليزك





يعاني بعض الأشخاص من بعض الآثار الجانبية بعد خضوعهم لعملية الليزك، خاصة فى الفترة الأولى بعد إجراء العملية، لذلك نقدم بعض النصائح الهامة التي ينصح الأطباء باتباعها بعد العملية:





عدم تقريب أي شيء من العين بعد عملية الليزك خاصة الماء، ومن الممكن استخدام مناديل مبللة بقطرات الماء لتنظيف الوجه.





يفضل الابتعاد عن الأتربة أو استخدام قناع واقي لحماية العين والحفاظ عليها من الغبار.





ارتداء نظارة شمس طبية للتقليل من تعرض العين للوضوء وينصح بالابتعاد عن أشعة الشمس، حيث تكون العين أكثر حساسية في الفترة الأولى بعد العملية، ويفضل البقاء في غرفة مضيئة بإضاءة خفيفة خلال الأسبوع الأول.





يجب البقاء في المنزل في اليوم الأول بعد العملية والخلود إلى النوم والاسترخاء.





تتعرض العين للجفاف بعد العملية لذلك يجب استخدام قطرات ترطيب العين، فهي تعد بمثابة دموع اصطناعية لترطيب العين، وتقل تدريجيا مع الوقت، ولابد من الاستمرار في استخدامها لمدة شهر كامل بعد العملية.

يمكن تناول مسكن في حالة الشعور بألم في العين وهو أمر نادر حدوثه.





يمنع نهائياً فرك العين بعد عملية الليزك خلال ثلاثة أشهر ويفضل دائما لعدم الإضرار بقرنية العين، حتى يلتئم جرح القرنية الناتج عن عملية الليزك، حتى لا يحدث انتكاسة للعين مرة أخرى، فليس مجرد الشعور بالتحسن يعني أن جرح القرنية عادت لوضعها، ولابد من المتابعة مع الطبيب المختص للتأكد من التئام الجرح وقد يحتاج إلى ثلاثة أشهر إضافية أخرى.





الامتناع من استخدام الكريمات والمكياج بالنسبة للسيدات وخاصة التي تتسبب في تهيج العين مثل بعض الكريمات.





استخدام مضاد حيوي لتجنب التهابات العين.





الامتناع عن ممارسة بعض الرياضات التي قد تضر بالعين مثل رياضة السباحة والغطس.





شرب الكثير من السوائل لترطيب العين من الداخل وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج لمعالجة جرح القرنية والشفاء السريع.



