أبرزها باركليز وسيتي جروب.. الاتحاد الأوروبي يغرم 5 بنوك 1.2 مليار دولار للتلاعب في العملة
الخميس 16/مايو/2019 - 05:47 م
وكالات
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فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، غرامات على باركليز وسيتي جروب وميتسوبيشي يو.إف.جي وجيه.بي مورجان ورويال بنك أوف سكوتلاند، بلغ إجماليها 1.07 مليار يورو (1.2 مليار دولار) للتلاعب في سوق الصرف التي تقدر قيمتها بعدة تريليونات من الدولارات.
وتعرضت بنوك حول العالم لغرامات بمليارات الدولارات على مدار السنوات العشر الماضية بسبب التلاعب في معايير مرجعية تستخدم في كثير من المعاملات المالية اليومية، وهو ما ألحق المزيد من الضرر بسمعة القطاع الهشة بعد الأزمة المالية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن متعاملين فرادى في البنوك الخمسة شكلوا تكتلين احتكاريين للتلاعب في سوق الصرف الفورية لإحدى عشرة عملة من بينها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني.
وفُرضت أكبر هذه الغرامات على سيتي جروب، إذ تم تغريمه 310.8 مليون يورو.
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