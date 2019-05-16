تعرف على ضيف الحلقة الحادية عشر من برنامج "رامز في الشلال"

يستضيف الفنان رامز جلال، النجم آسر ياسين، في الحلقة الحادية عشر من برنامجه "رامز في الشلال"، الذي يقوم فيه بتنفيذ مقلب في الضيف.







يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية. يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.





انتظروا بث مباشر للحلقة



